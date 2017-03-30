Эксперты выявили нестыковки в деле об убийстве Вороненкова

Заказчики убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова могли планировать и убийство киллера Павла Паршова. К такому выводу пришли эксперты. Об этом сообщает телеканал «Россия 1»

Специалисты утверждают, что один из подбежавших к Паршову свидетелей закричал: «Он живой. У него пуля в лицевой кости. Он живой!». По мнению экспертов, эта фраза дает основания полагать, что был еще один киллер, в задачу которого входило убийство Павла Паршова. В сюжете говорится, что нападавшего убил не телохранитель Вороненкова, как утверждает официальная версия, а «чистильщик», использовавший «дальнобойное оружие – винтовку».

«Если применялся чистильщик, то использовал дальнобойное оружие – винтовку. И здесь многое зависит от тактики киллера: какие были пули, насколько они похожи на пули выпущенные охранником и так далее», - заявил эксперт Василий Лесников.

Специалисты обратили внимание на то, что вокруг гостиницы «Премьер-палас» установлено большое количество камер наружного видеонаблюдения. В то же время следствие рассматривает версии убийства, основываясь лишь на одной записи. Информация о других видеозаписях до сих пор не поступала. Кроме того, остается вопрос, почему Паршов после убийства не вернулся к машине, где его ждал Ярослав Левенец. Также остается неизвестным местонахождение сообщника.

Экс-депутат от КПРФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киеве. Телохранитель бывшего парламентария ответным огнем смертельно ранил нападавшего. Убийцей оказался 28-летний бывший военнослужащий добровольческого батальона «Донбасс» Павел Паршов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за организацией убийства стоят российские власти. В Кремле обвинения отвергли и заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

В декабре 2016 года Вороненков вместе со своей супругой, бывшим депутатом от «Единой России» Марией Максаковой уехал в Киев, где получил украинское гражданство. В России Вороненкова разыскивали по обвинению в причастности к рейдерскому захвату здания.