Синоптики назвали дату потепления в Москве

Температура воздуха в Москве начнет расти в первый день апреля, а через несколько дней даже превысит климатическую норму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По словам представителя метеослужбы, холодные воздушные массы постепенно уходят из столицы на восток. «Уже в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в норму, а в воскресенье и понедельник превысит ее на 3-4 градуса», - рассказал он, добавив, что затем в городе «станет немного прохладнее».

В пятницу, 31 марта, ночью в Москве будет до минус 8 градусов, по области - до минус 11 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 1-3 градусов тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

В субботу, 1 апреля, ночью пройдет небольшой, снег, минимальная температура в Москве составит 2 -4 градуса мороза, по области - 2-7 градусов мороза. Днем воздух в столице прогреется до 4-6 градусов тепла (до плюс 2-7 градусов по области). Местами пройдут небольшие осадки.

В понедельник, 3 апреля, временами будет идти дождь, днем температура воздуха составит до плюс 11 градусов. Днем во вторник, 4 апреля, будет до 4-9 градусов выше нуля.

Ранее синоптики заявили, что ночь на 30 марта стала самой холодной с начала весны в Москве. На главной метеостанции столицы - ВДНХ – была зафиксирована температура в минус 6,3 градуса.