Турки завершили испытания танка Altay

Турция в ближайшее время запустит в серийное производство танк Altay. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на генерального директора компании Otokar Сергара Горгука.

Оборонное ведомство республики планирует приобрести тысячу таких танков. Первая же партия составит 250 боевых машин.

Масса Altay – 60 тонн. Танк оснащен двигателем мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил и гидропневматической подвеской. На башне танка установлена 120-миллиметровая пушка. Также на боевой машине установлен пулемет калибра 12,7 миллиметра. Максимальная скорость танка – 70 километров в час.

В публикации отмечается, что на настоящий момент производители не определились с типом двигателя. Сообщается, что одной из стран-поставщиков двигателей может стать Украина.