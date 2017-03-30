Суд отказался банкротить Заворотнюк

Производство по делу о банкротстве российской актрисы Анастасии Заворотнюк прекращено. Решением Арбитражного суда Москвы заявление Русского ипотечного банка о ее банкротстве было отклонено, сообщает РИА Новости.

«В удовлетворении заявления о банкротстве гражданки Анастасии Заворотнюк отказать, производство по делу прекратить», — сказал судья Сергей Гончаренко

Причину отказа в удовлетворении заявления в суде не сообщили. Она станет известна после публикации полного текста судебного акта.

14 ноября 2016 года Русский ипотечный банк подал в суд заявление о несостоятельности Заворотнюк. Ранее, согласно заявлению банка, Заворотнюк не исполнила условия кредитного договора.

По словам представителя актрисы Марины Дейч, в счет уплаты долга в банк, которому актриса задолжала более одного миллиона долларов, поступил земельный участок, который принадлежал ее матери Валентине Борисовне.

«В залоге находится земельный участок, цена которого на момент выдачи кредита превышала сумму кредита в полтора раза», — сказала Дейч.

Она отметила, что, если бы банк согласился получить земельный участок и реализовать его с торгов, обязательства Заворотнюк были бы полностью погашены, спора бы не возникло.