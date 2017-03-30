Саакашвили дважды оконфузился на Мальте

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили попал сразу в несколько неловких ситуаций на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте. Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным издания, сначала политик занял не свое место в зале, сев за стол лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума.

Кроме того, неназванный источник рассказал «Обозревателю», что Саакашвили зарегистрировался на конгрессе как председатель грузинской партии «Единое национальное движение», хотя приехал вместе с украинской делегацией. «На конгрессе Европейской народной партии Саакашвили продемонстрировал, что для него значит Украина. Он зарегистрировался там как представитель Грузии. То есть, Украина для него лишь временное явление?» - возмутился собеседник издания.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook назвал Саакашвили «лжецом» и «палачом», отметив, что тот «от грузин бегает, как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине».

Саакашвили покинул пост губернатора Одесской области в ноябре прошлого года. Причиной своего решения он назвал невозможность работать в условиях тотальной коррупции. Кроме того, он обвинил украинского президента Петра Порошенко в покровительстве криминальным группировкам.