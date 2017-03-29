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Меркель назвала условие своей отставки
Ангела Меркель покинет пост федерального канцлера Германии, если почувствует «деформацию личности». Об этом сообщает издание Die Welt.
Свое заявление глава немецкого правительства сделала на презентации книги «Позиция – это сила» экс-главы министерства юстиции ФРГ Сабины Лойтхойссер. Меркель добавила, что на фоне террористической угрозы требование граждан обеспечить их безопасность логично.
Но, по словам канцлера, государство также должно учитывать вопросы безопасности и личных свобод граждан. Меркель отметила, что политик все время должен задавать себе вопрос: «Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?». Однако свой порог канцлер ФРГ назвать отказалась и добавила, что уходить в отставку пока не планирует.
В сентябре 2017 году в Германии пройдут парламентские выборы, результаты которых определят, кто станет новым канцлером. Согласно социологическим опросам, фаворитом считается правящий Христианско-демократический союз во главе с Меркель. Главным конкурентом ХДС/ХСС станет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем.
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