Меркель назвала условие своей отставки

Свое заявление глава немецкого правительства сделала на презентации книги «Позиция – это сила» экс-главы министерства юстиции ФРГ Сабины Лойтхойссер. Меркель добавила, что на фоне террористической угрозы требование граждан обеспечить их безопасность логично.

Но, по словам канцлера, государство также должно учитывать вопросы безопасности и личных свобод граждан. Меркель отметила, что политик все время должен задавать себе вопрос: «Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?». Однако свой порог канцлер ФРГ назвать отказалась и добавила, что уходить в отставку пока не планирует.