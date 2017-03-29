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Захарова прокомментировала заявление Фукса о бойкоте ЧМ в России
Призыв депутата парламента ФРГ Михаэля Фукса бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России – это «вторая ласточка» в антироссийской кампании. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook.
«Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой «информационной карусели». Не переключайтесь», — написала Захарова.
Захарова добавила, что заявление Фукса нельзя связывать с обеспокоенностью немецких властей ситуацией с правами человека, так как в таком случае Берлину пришлось бы отказаться от участия в «Евровидении-2017» на Украине, где «в регионах идет братоубийственная война».
28 марта депутат от правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэль Фукс заявил, что «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира». Парламентарий призвал власти ФРГ бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Тему бойкота немецкие депутаты подняли в связи с «несоблюдением гражданских прав в России».
Чемпионат мира по футболу пройдет в городах России с 14 июня по 15 июля.
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