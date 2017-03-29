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Путин уволил главу ГИБДД
Начальник ГИБДД Виктор Нилов, представитель России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгий Матюшкин и ряд других высокопоставленных чиновников освобождены от своих должностей по решению президента России Владимира Путина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Должностей лишились заместитель главного судебного пристава России, начальник управления Фельдъегерьской службы РФ, глава управления СК по Чукотке и замначальника управления СК по Кемеровской области.
Этим же документом утверждены назначения новых глав управлений СК по по Новгородской области, а также по Ханты-Мансийскому автономному округу и Камчатскому краю. Президент также назначил новых прокуроров в Мордовии, Ярославской области и Краснодарском крае.
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