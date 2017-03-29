Путин уволил главу ГИБДД

Должностей лишились заместитель главного судебного пристава России, начальник управления Фельдъегерьской службы РФ, глава управления СК по Чукотке и замначальника управления СК по Кемеровской области.

Этим же документом утверждены назначения новых глав управлений СК по по Новгородской области, а также по Ханты-Мансийскому автономному округу и Камчатскому краю. Президент также назначил новых прокуроров в Мордовии, Ярославской области и Краснодарском крае.