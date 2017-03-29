Марианна Максимовская нашла работу в Сбербанке

По словам собеседников газеты, Максимовская займет должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций. «Переговоры с Максимовской в финальной стадии, и скоро состоится назначение. Все стороны согласны», - отметил один из источников. Другой собеседник издания уточнил, что вечером 29 марта Максимовскую представят сотрудникам департамента.

Максимовская ушла с телевидения в конце 2014 года, когда работала на канале РЕН ТВ. Она стала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», а в 2016 году – вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком». Представитель «Новакома» заявил «Ведомостям», что Максимовская остается сотрудником этой компании.

Максимовская начала карьеру тележурналиста в начале 90-х, вела новостные программы на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и других каналах. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы «Неделя с Марианной Максимовской» на РЕН ТВ. Программа выиграла несколько «Тэфи». Ее закрыли в августе 2014 года. После этого телеведущая заняла должность заместителя главного редактора телеканала.