Киев прокомментировал обстрел польского консульства

МИД Украины признал обстрел Генерального консульства Польши в Луцке провокацией. Министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter заявил, что виновные в обстреле Генерального консульства Польши в украинском Луцке будут наказаны.

«Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с РП (Республика Польша — прим. ред.). Делаем все, чтобы виновные были наказаны», - написал он.

Генеральное консульство Польши в Луцке на улице Дубенской, 22б было обстреляно в ночь на среду, 29 марта. Снаряд попал в здание под самую крышу и разбил окно. Предположительно выстрел был произведен из гранатомета или другого «серьезного оружия».

Помещение, куда выстрелили злоумышленники, служебное, но ночью на момент атаки там никого не было. Семья консула живет в другом крыле здания.

Вице-консул Криштоф Савицкий подтвердил информацию о ночном обстреле консульства. Он также отметил, что в результате никто не пострадал.