Шепелев пошел против решения суда

«Есть решение суда, по которому Шепелев обязан нам давать видеть ребенка. Как сказано в решении, «каждую третью субботу раз в месяц с 17:30 до 19:00 в присутствии психолога на нейтральной территории (в местах культурно-массового отдыха)». Но он решения суда не выполняет», - заявил Владимир Фриске. Он добавил, что его адвокаты подадут на Шепелева в суд.

Новогодние елки они бывают разные, как выясняется 😳 @prime_art_of_life Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

Отец певицы отметил, что в апреле у его внука день рождения. «Мы настаиваем, чтобы нам разрешили лично поздравить Платона! Обратились в органы опеки. Надеюсь, нам пойдут навстречу», - заключил он.

Сейчас родственники Жанны Фриске судятся по еще одному делу - о судьбе собранных на лечение певицы денег. Представители благотворительного общества «Русфонд» ранее заявили, что тяжелобольной певице по договору было предоставлено 25 миллионов рублей на лечение. Ее семья должна была отчитываться о своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по трем миллионам рублей. Адвокат фонда также отметил, что наследство Фриске было принято родителями и ее ребенком. По словам юриста, за несколько дней до смерти певицы один из ее наследников обналичил средства.

После этого суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Интересы сына певицы в суде будет представлять его отец Дмитрий Шепелев.

#моймаленькийпринц👑 безумно скучаю...скоро тебе 4 годика, так быстро летит время... Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Мар 28 2017 в 4:29 PDT

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.