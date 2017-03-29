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СМИ назвали цену продажи украинской «дочки» Сбербанка
Украинскую «дочку» Сбербанка продадут латвийско-белорусскому консорциуму за 130 миллионов долларов, сообщает газета «Коммерсант».
По словам источника издания, эта сумма сопоставима с капиталом украинского Сбербанка, который за январь — сентябрь 2016 года составил 144 миллиона долларов.
Источник отметил, что покупатель получит все средства сразу после того, как договор о купле-продаже вступит в силу.
Во вторник, 28 марта, стало известно, что сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид Гуцериев стал мажоритарным акционером латвийско-белорусского консорциума, который приобретет украинскую «дочку» Сбербанка.
Соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка латвийский AS Norvik Banka и его основной акционер Григорий Гусельников подписали в понедельник, 27 марта.
Переговоры между банком и инвесторами продолжались с конца 2016 года. По словам собеседников «Коммерсанта», изначально сумма сделки предполагалась намного выше. Однако санкции в отношении российских банков, которые в середине марта ввел президент Украины Петр Порошенко, заметно повлияли на цену.
Закрытие сделки Сбербанк ожидает в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.
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