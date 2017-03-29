СМИ назвали цену продажи украинской «дочки» Сбербанка

Украинскую «дочку» Сбербанка продадут латвийско-белорусскому консорциуму за 130 миллионов долларов, сообщает газета «Коммерсант».

По словам источника издания, эта сумма сопоставима с капиталом украинского Сбербанка, который за январь — сентябрь 2016 года составил 144 миллиона долларов.

Источник отметил, что покупатель получит все средства сразу после того, как договор о купле-продаже вступит в силу.

Соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка латвийский AS Norvik Banka и его основной акционер Григорий Гусельников подписали в понедельник, 27 марта.

Переговоры между банком и инвесторами продолжались с конца 2016 года. По словам собеседников «Коммерсанта», изначально сумма сделки предполагалась намного выше. Однако санкции в отношении российских банков, которые в середине марта ввел президент Украины Петр Порошенко , заметно повлияли на цену.

Закрытие сделки Сбербанк ожидает в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.