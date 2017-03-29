Samsung представила Galaxy S8

Samsung представила новые смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus. Об этом говорится на сайте компании

У новых устройств кнопки управления встроены в экран, на задней стенке находится сканер отпечатков пальцев. Как и у Galaxy Note 7, новая модель будет оснащена сканером радужной оболочки глаз. Оба гаджета оснащены Super Amoled-дисплеями размером 5,8 и 6,2 дюйма соответственно.

В смартфоны встроены 8-мегапиксельная фронтальная камера и 12-мегапиксельная основная камера. Мощность аккумулятора Galaxy S8 – 3000 мАч, S8+ - 3500 мАч. Операционная система обоих смартфонов – Android 7.0. Стоимость базовой версии телефона составит примерно 845 долларов, версия S Plus обойдется покупателям в 950 долларов.