Половина россиян останется без отпуска в 2017 году

В этом году 44% россиян не пойдут в отпуск. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru

Причиной отказа от отдыха 37% респондентов назвали нехватку денег. Вторым фактором стала сильная занятость на работе – так ответили 8% участников социологического исследования.

Из тех россиян, кто все же отправится в отпуск, 39% возьмут две недели отдыха. Только 14% работающих граждан в 2017 году воспользуются отпуском в полной мере и возьмут 28 календарных дней, установленных Трудовым кодексом (ТК) РФ.

При этом, 17% граждан не планируют в свой отпуск покидать Россию. 13% респондентов заявили, что проведут выходные на даче, а 12% отметили, что останутся дома.

В 2016 году, согласно данным аналогичного опроса, от отпуска планировали отказаться 48% россиян.