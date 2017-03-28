Брат Никиты Джигурды раскрыл страшную тайну его прошлого

«Никита опять давил на маму, отчим попытался за нее заступиться. Брат оттолкнул его — тот, как пушинка, отлетел в сторону. Надо сказать, Никита грамотно скандалил: старался не орать, чтобы соседи не вызвали милицию. Дело принимало серьезный оборот. Его надо было как-то остановить. И тогда я сказал маме: «Выход один. В следующий раз вызывай бригаду из «психушки». Никита сейчас любит рассказывать, что лежал в психбольнице, то ли пытаясь откосить от армии, то ли за свою антисоветскую деятельность. Пусть эта легенда будет на его совести. Брата туда сдали родители», - рассказал родственник актера.

Сергей Джигурда также добавил, что у его брата есть наркотическая зависимость, послужившая причиной его развода с фигуристкой Мариной Анисиной . Сергей Джигурда добавил, что семья неоднократно предлагала актеру свою помощь, но он ее всегда отвергал. По словам собеседника журнала, «в его жизни (Никиты Джигурды – прим. Рамблер/новости) всегда было много игры, но на этот раз Никита заигрался».