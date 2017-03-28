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Брат Никиты Джигурды раскрыл страшную тайну его прошлого
Никиту Джигурду в юности родители поместили в психиатрическую больницу. Об этом заявил брат скандального шоумена Сергей Джигурда. Его слова приводит издание "7 Дней" со ссылкой на журнал «Коллекция каравана историй».
«Никита опять давил на маму, отчим попытался за нее заступиться. Брат оттолкнул его — тот, как пушинка, отлетел в сторону. Надо сказать, Никита грамотно скандалил: старался не орать, чтобы соседи не вызвали милицию. Дело принимало серьезный оборот. Его надо было как-то остановить. И тогда я сказал маме: «Выход один. В следующий раз вызывай бригаду из «психушки». Никита сейчас любит рассказывать, что лежал в психбольнице, то ли пытаясь откосить от армии, то ли за свою антисоветскую деятельность. Пусть эта легенда будет на его совести. Брата туда сдали родители», - рассказал родственник актера.
Сергей Джигурда также добавил, что у его брата есть наркотическая зависимость, послужившая причиной его развода с фигуристкой Мариной Анисиной. Сергей Джигурда добавил, что семья неоднократно предлагала актеру свою помощь, но он ее всегда отвергал. По словам собеседника журнала, «в его жизни (Никиты Джигурды – прим. Рамблер/новости) всегда было много игры, но на этот раз Никита заигрался».
27 марта у Никиты Джигурды случился микроинсульт. Об этом сообщила близкая подруга шоумена Лена Ленина. Она обвинила в инсульте Джигурды прессу, которая «довела хорошего человека». 17 марта 2017 года был официально расторгнут брак Джигурды и Анисиной. На заседание суда сам актер не явился. 9 марта Джигурда получил гражданство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Однако уже 14 марта глава ДНР Александр Захарченко лишил актера паспорта непризнанной республики, заявив, что гражданство ему дали по ошибке. Джигурда планировал принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» от ДНР и стать президентом Украины.
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