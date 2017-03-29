Николай Носков пришел в сознание

Певец Николай Носков , ранее попавший в больницу в тяжелом состоянии, пришел в себя. Об этом сообщает Life

По данным издания, 61-летний артист начал дышать самостоятельно. Врачам удалось стабилизировать состояние Носкова. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Накануне, 28 марта, стало известно, что Носкова госпитализировали в подмосковную больницу «Лапино» с инсультом. Позже появилась информация, что певцу проведут операцию по удалению тромба в области шеи. Консилиум врачей определит дату операции на следующей неделе.

Менеджер артиста сообщил, что гастрольный тур Носкова, запланированный на апрель и май, «переносится на более поздний срок».

Николай Носков – советский и российский певец и композитор. Пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». С 1987-го до начала 1990-х выступал с группой «Парк Горького». В 1993 году начал сольную карьеру. Самые известные хиты Носкова — «Moscow Calling», «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен». В 2017 году Носков планирует выпустить новый альбом, который, по его словам, должен стать «рок-н-рольным».

В 2008 году певец отменил серию концертов, объяснив это состоянием здоровья. Сообщалось, что он потерял слух из-за серьезной простуды.