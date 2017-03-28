Лукашенко рассказал о блестящих отношениях с Путиным

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения», - заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что он и Путин – «родные братья» и смогут подобрать время для встречи. Белорусский лидер не исключил ситуации, при которой ему с российским президентом придется «спиной к спине стать и отстреливаться». В феврале 2017 года Лукашенко заявил, что Москва нарушила межгосударственный договор, восстановив пограничную зону на российско-белорусской границе. Лукашенко также призвал правоохранительные органы республики возбудить уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта . Белорусский президент обвинил российского чиновника в «нанесении ущерба государству». В Кремле выразили недоумение по поводу слов Лукашенко. В течение 2017 года встреча между главами двух государств неоднократно переносилась.