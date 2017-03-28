Главный строитель МВД убит из-за портфеля

Убийцы начальника ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова забрали с собой его портфель. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Злоумышленники забрали портфель сотрудника МВД и выстрелили в мужчину из неустановленного огнестрельного оружия в область грудной клетки. От полученных ранений он скончался. После этого нападавшие скрылись», - заявила Волк.

Она отметила, что сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

На официальном сайте управления СК РФ по Москве сообщается, что по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: 105 (убийство), 162 (разбойное нападение) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) УК РФ. По версии следствия, вечером 27 марта вблизи жилого дома на улице Осенняя неизвестные напали на мужчину и похитили его сумку. После этого преступники застрелили его. От полученных ранений он скончался на месте.

Как отмечает «Газета.ру» со ссылкой на данные базы «Контур.Фокус», полный тезка погибшего с точно таким же ИНН, начиная с 2004 года владел и руководил ООО «Бонус», которое занимается организацией и проведением азартных игр и заключением пари. Издание утверждает, что даже после назначения директором ФГУП МВД Волков продолжал руководить этой фирмой. Сейчас следователи выясняют, могло ли нападение быть связано с игорным бизнесом.

Ранее сегодня, 28 марта, об убийстве Волкова написали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщалось, что случившееся не связано с профессиональной деятельностью Волкова, так как его убили во время ограбления.