Лавров: Россия не оставит жителей Донбасса в беде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия не оставит жителей Донбасса в беде и постарается не допустить «нового витка насилия» в регионе. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам»

Так глава МИДа ответил на вопрос журналиста о том, почему Россия «не может ввести в Донбасс свои войска» и «принудить Украину к миру, как это было сделано с Грузией». «Добиваясь скорейшей реализации минских соглашений, исходим из того, что долгосрочное решение проблем, связанных с поразившим Украину глубоким кризисом, можно найти только политико-дипломатическим путем», - подчеркнул Лавров.

По словам министра, и в России, и на Западе считают, что альтернативы минским договоренностям нет. «Процесс урегулирования буксует из-за упорного нежелания украинского руководства выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Продолжим работать над тем, чтобы Киев прекратил блокаду Донбасса и приступил к их полноценной реализации», - заверил глава МИДа.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы ее «окружали благополучные, процветающие страны». «Наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить «горячим головам» в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия», - заключил он.

Ситуацию в Донбассе удалось преломить, когда 12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры «нормандской четверки» (президент России Владимир Путин , украинский лидер Петр Порошенко , глава Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель ). Стороны тогда договорились о прекращении огня. Составленный по итогам встречи документ называют минскими соглашениями. В соответствии с этим документом, до конца 2015 года Украина должна была провести конституционную реформу, расширяющую полномочия территорий ДНР и ЛНР, однако этого сделано не было.

В последнее время ситуация усугубилась из-за транспортной блокады Донбасса. В перспективе органы самоуправления Донбасса будут участвовать в назначении прокуроров и судей, а также в создании отрядов «народной милиции».