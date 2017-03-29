Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Синоптики обещают, что весенняя погода вернется в Москву уже в конце текущей недели. В субботу, 1 апреля, ожидается до 8 градусов тепла, сообщает «Российская газета».

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в воскресенье, 2 апреля, в столице будет солнечно, а столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов.

Но перед возвращением весны, по данным синоптиков, в столице ожидается похолодание еще на несколько градусов. Ночью в пятницу, 31 марта, температура воздуха опустится до минус 6-11 градусов. Предполагается, что эта ночь станет самой холодной в марте 2017 года.

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам возвращение морозов к среде, 29 марта.

В начале марта он заявил, что теплая погода пришла в Россию на месяц раньше. Вильфанд отметил, что уже в первые дни марта в центральных регионах фиксируется плюсовая температура. По его словам, такие температуры характерны для конца марта или начала апреля.