Фанат "бумера". Гибель ставропольца от рук гаишников расколола общество

Гибель молодого водителя BMW Александра Поломанова после избиения сотрудниками ДПС поделила жителей Пятигорска на два лагеря. Одни заступаются за погибшего, другие отмечают, что он мог стать причиной смерти многих пешеходов, сообщает РИА Новости.

«У нас тоже произошло горе. Родного брата в отделе избили, он впал в кому, его вывезли на пустырь и он умер. Написали, что пьяный замерз», – заявила жительница края.

Другие горожане утверждают, что погибший сам «протащил на капоте сотрудника, оказывая сопротивление».

Однако все согласились во мнении, что сотрудники ДПС повели себя непрофессионально.

«Можно было сразу стрелять по колёсам, но почему-то дали ему эти 15 км проехать! Это уже показатель, что никакие они не профессионалы. Перекрыть дорогу, имея все возможности — дело 5 минут», - цитирует агентство своего собеседника.

По делу гибели 24-летнего водителя BMW в Ставропольском крае были уволены шесть госавтоинспекторов, 10 были привлечены к ответственности. Двое из них обвиняются в убийстве водителя BMW Александра Поломанова. Еще одного сотрудника Госавтоинспекции и командира подразделения подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее в марте на Ставрополье арестовали двух сотрудников правоохранительных органов Гаспаряна и Гладкова, которые насмерть забили 24-летнего водителя BMW после погони в Пятигорске. Сообщалось, что инспекторы попытались остановить автомобиль, который превысил скорость. Но водитель проигнорировал просьбу правоохранителей и продолжил движение. Поэтому полицейским пришлось начать преследование.

Спустя 15 километров погони, в районе села Винсады, сотрудникам ДПС удалось догнать автомобиль и заблокировать ему дорогу. Однако вместо того, чтобы составить протокол, правоохранители вытащили водителя иномарки вместе с его пассажиром и сильно избили молодых людей. Поломанов, превысивший скоростной режим, скончался на месте от полученных травм.