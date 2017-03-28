Николая Носкова подключили к аппарату жизнеобеспечения

Медики в реанимации подключили к аппарату жизнеобеспечения российского певца, экс-солиста группы «Парк горького» Николая Носкова , сообщает Life

Состояние 61-летнего исполнителя значительно ухудшилось, поэтому его доктора в частном госпитале приняли такое решение.

На официальном сайте Носкова указано, что врачам удалось стабилизировать его состояние.

«В связи с появившейся в интернете противоречивой информацией о состоянии здоровья Николая Носкова, официально сообщаем: В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Концерты певца, запланированные на 21 марта в Томске, 23 марта в Новосибирске, 24 марта в Барнауле, 27 марта в Красноярске и 29 марта в Иркутске, перенесены на осень.