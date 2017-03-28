Во вторник, 28 марта, Москву накрыл «ныряющий» скандинавский циклон. Об этом сообщают «Метеоновости».

По данным синоптиков, весь день будет облачно, время от времени ожидаются снежные заряды. Максимальная температура воздуха в Москве и области составит 3 градуса тепла. Теплее всего - от плюс 1 до плюс 3 градусов - ожидается в самой столице и в восточной половине региона. Холоднее всего будет в северных и северо-западных районах.

В столичном регионе ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Синоптики предупредили, что резкие погодные изменения отрицательно скажутся на самочувствии большинства метеочувствительных людей.