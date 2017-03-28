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Москву накрыл «ныряющий» скандинавский циклон
Во вторник, 28 марта, Москву накрыл «ныряющий» скандинавский циклон. Об этом сообщают «Метеоновости».
По данным синоптиков, весь день будет облачно, время от времени ожидаются снежные заряды. Максимальная температура воздуха в Москве и области составит 3 градуса тепла. Теплее всего - от плюс 1 до плюс 3 градусов - ожидается в самой столице и в восточной половине региона. Холоднее всего будет в северных и северо-западных районах.
В столичном регионе ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Синоптики предупредили, что резкие погодные изменения отрицательно скажутся на самочувствии большинства метеочувствительных людей.
В конце прошлой недели глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам возвращение морозов к среде, 29 марта. Днем в среду в столице будет около одного градуса тепла, ночью возможно похолодание до минус семи градусов, а в области — до минус десяти. Холода продержатся до конца недели. Затем дневные температуры снова поднимутся до 5-6 градусов тепла.
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