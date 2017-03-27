Немцам предложили бойкотировать Евровидение

Германия должна бойкотировать «Евровидение», если Киев не допустит до участия в конкурсе российскую участницу Юлию Самойлову . С таким мнением выступил депутат бундестага Дитер Дем. Его слова передает Sputnik

«Я вместе с коллегой Андреем Хунко (депутат бундестага от «Левой партии» – Рамблер/новости) заявил, что если этого не случится и украинское правительство не изменит решение, мы будем призывать немецких участников в знак солидарности со свободой творчества отказаться от участия», – заявил Дем.

Дем также добавил, что решение украинских властей противоречит «самой идее конкурса». По мнению парламентария от «Левой партии», «Евровидение» задумывалось как культурное мероприятие, способствующее сближению народов там, где политикам не удается договориться. Дем отметил, что организаторы конкурса впервые используют «Евровидение» «в такой радикальной форме в политических целях».

22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет. Киев обвиняет певицу в посещении Крыма в 2015 году без согласования своей поездки с украинскими властями. 23 марта Европейский вещательный союз (EBC) обратился к Первому каналу с предложением организовать трансляцию выступления Самойловой из России. В Москве от предложения отказались.

«Евровидение» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая. ФРГ на конкурсе представит 25-летняя Изабелла Левина Луин с песней «Perfect Life». Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning».