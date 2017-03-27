Малышеву обвинили в пиаре на Самойловой

Малышева опубликовала короткое видео из НИИ Неврологии РАМН на Волоколамском шоссе с участием певицы.

«Сегодня мы начали обследование Юлии Самойловой. Мечтаю о чуде!» - подписала публикацию телеведущая.

Ее поклонники в комментариях выразили надежду, что обследование должно помочь Юлии.

«Дай Бог, что бы хоть что-то получилось! Юлечке здоровья!», «Помощи Божьей этой красивой, талантливой и невероятно сильной девушке!», «Дай Бог, чтобы была возможность помочь Юлии. Будем ждать новостей», – написали они. Однако некоторым пользователям соцсети это показалось не помощью, а пиар ходом за счет певицы.

«В нашей стране нет методик лечения СМА (прим. – спинально-мышечная атрофия). Даже смешно слышать про обследования. А вот в США недавно появилось лекарство», «И вообще это выглядит как пиар ход. Лучше вы киньте клич и денег соберите на лечение в США», «Пиар сплошной! Не смешите! Дайте денег и отправьте в США», - отметили они.

Сегодня мы начали обследование Юлии Самойловой. Мечтаю о чуде! #malyshevalive #юлиясамойлова#еленамалышева #1tv #первыйканал Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Мар 27 2017 в 10:42 PDT

На прошлой неделе Служба безопасности Украины запретила представительнице России на международном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Поводом для такого решения послужили ее концерты в Крыму в 2015 году.

Ранее Европейский вещательный союз предложил провести спутниковую трансляцию выступления россиянки, если она не сможет приехать на конкурс.

Однако Россия отказалась от такого предложения. Москва заявила, что это «противоречит смыслу мероприятия», так как выступление участников обязательно должно проходить в прямом эфире.