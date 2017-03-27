Кремль прокомментировал несогласованные митинги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к праву россиян выражать гражданскую позицию, если это происходит в «формате, предусмотренном законом». Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос о задержаниях участников акций протеста, прошедших 26 марта в России. «В Кремле уважают гражданскую позицию людей и уважают право высказывать гражданскую позицию. Но с уважением мы относимся к тем случаям, когда высказывается гражданская позиция в том формате, в котором это предусмотрено действующим законодательством, в тех местах, которые согласованы в соответствии с нашими законами», - заявил он.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле не могут относиться с уважением к тем, кто «сознательно вводит людей в заблуждение, и тем, кто сознательно это сделал вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия». «Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте», - отметил Песков, подчеркнув, что, таким образом, дети подвергались опасности.

Представитель Кремля также назвал прошедшую в Москве многотысячную акцию «провокацией и ложью». Он напомнил, что власти предложили две альтернативные площадки - для акции и шествия, «которые были отвергнуты организаторами».

В воскресенье, 26 марта, в российских городах прошли массовые антикоррупционные акции протеста. Митинги были согласованы в 24 городах из 100 заявленных. В Москве, где акция протеста, по разным оценкам, собрала от 7 до 30 тысяч участников, были задержаны более 1000 человек, в том числе и несовершеннолетние.