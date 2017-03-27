Опубликованы видеодоказательства участия убийцы Вороненкова в АТО

По словам непосредственного командира Паршова, подозреваемый не принимал участия в боях, так как не имел права. Также у него не было никаких документов участника боевых действий (УБД).

«Киллер наш, он ни разу не был на боевых, кто ему дал УБД, давайте спросим у нацгвардии, я его на УБД не подавал», — сказал командир Паршова.

Днем в четверг, 23 марта, в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Нападение произошло на пересечении Пушкинской улицы с бульваром Тараса Шевченко . Вороненков выходил из отеля «Премьер-палац» вместе со своим охранником, когда неизвестный открыл по нему огонь.

Охранник Вороненкова начал стрелять в ответ и сумел ранить нападавшего. В результате убийца экс-депутата скончался в больнице от полученных травм.

В пятницу, 24 марта, сообщалось, что Вороненкова застрелил 28-летний Павел Паршов.