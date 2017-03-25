Пономарев пообещал отомстить за Вороненкова

«Мы обязательно отомстим», — заявил Пономарев.

Кроме того, Пономарев высказался о дальнейшей судьбе вдовы российского парламентария Марии Максаковой . По его словам, она не собирается возвращаться в Россию.

«Максакова останется в Украине. Она считает, что в Россию ее заманивают, а Украина — единственное безопасное место сейчас», — сказал он.

Пономарев также добавил, что Максакова решила не отменять вечер украинской песни, который должен пройти 31 марта, и хочет посвятить его своему мужу.