В Киеве похоронили Дениса Вороненкова

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве недалеко от входа в отель «Премьер-палас» в центре Киева. Убийца несколько раз выстрелил в него, после чего был ранен охранником Вороненкова и позже умер в больнице.

В начале года экс-депутат от партии КПРФ вместе с Максаковой уехал на Украину. Здесь он дал показания по делу о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича . В феврале Вороненков получил украинское гражданство.