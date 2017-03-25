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В Киеве похоронили Дениса Вороненкова
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве. Ранее во Владимирском соборе города прошла церемония прощания с погибшим российским депутатом, сообщает ТАСС. На ней присутствовали несколько десятков человек, среди них вдова Вороненкова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и некоторые украинские политики.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве недалеко от входа в отель «Премьер-палас» в центре Киева. Убийца несколько раз выстрелил в него, после чего был ранен охранником Вороненкова и позже умер в больнице.
В начале года экс-депутат от партии КПРФ вместе с Максаковой уехал на Украину. Здесь он дал показания по делу о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. В феврале Вороненков получил украинское гражданство.
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