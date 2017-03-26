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В США свободолюбивая корова ушла от полицейской погони
В американском городе Темпл, штат Техас, полицейские устроили погоню на автомобиле за коровой, сбежавшей из загона.
На записи видно, что в какой-то момент животное удалось пригнать прямо в загон, однако когда полицейский попытался закрыть ворота, корова бросилась прямо на него.
Патрульный вовремя отскочил в сторону, а животное, протаранив створки, снова вырвалось на свободу. На этом видео обрывается.
О том, удалось ли им в итоге поймать корову, СМИ не сообщают.
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