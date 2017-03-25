Названа стоимость красных iPhone в России

В России стартовали продажи ярко-красных айфонов. Впервые корпорация Apple выпустила телефоны с необычным цветом корпуса. iPhone 7 и 7 Plus в новой расцветке.

Телефоны в новом цвете будут доступны лишь в версиях на 128 и 256 гигабайт.

Предварительно заказать новинки можно уже сейчас у цифровых ритейлеров. В рознице устройства появятся на будущей неделе. Так, за алый айфон 7 со 128 Гб придется заплатить 60 тысяч рублей. Телефон с памятью в 256 Гб обойдется в 62 тысячи.

Новая версия iPhone 7 создана в рамках благотворительной кампании (RED). Часть средств от продаж пойдет на борьбу с ВИЧ и СПИД, сообщает сайт Apple.

«За те 10 лет, что мы сотрудничаем с программой (RED), наши покупатели внесли значительный вклад в борьбу с распространением СПИДа, приобретая наши продукты— сказал Тим Кук , глава корпорации Apple.

Кроме красного iPhone, в Apple обновили планшет iPad. Устройство получило новый 64-битный процессор A9. Продажи устройства в России начнутся в апреле по цене от 25 тысяч рублей. В продажу также поступит новая версия iPhone SE с накопителем на 128 гигабайт и новые аксессуары для устройств компании.