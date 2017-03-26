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«Украину» демилитаризуют и продадут за долги
Недостроенный ракетный крейсер «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара, решили демилитаризировать и продать, чтобы выплатить зарплату рабочим. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко, сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.
На митинге работников завода Бонь рассказал им, как власти собираются решить вопрос с долгами по их зарплате. «У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», - сказал он.
Ракетный крейсер «Украина» был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР. В 1990 году крейсер спустили на воду, в 1996-м его достройка приостановилась. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, но в итоге этого делать не стали.
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