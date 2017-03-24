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Кадыров раскрыл цель нападения боевиков в Чечне

Террористы атаковали войсковую часть Росгвардии в Чечне с целью захвата оружия - с таким заявлением выступил руководитель республики Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Instagram.
«Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми», — написал Кадыров.
Кадыров также добавил, что шесть боевиков были уничтожены. Причем, на телах двоих из террористов были обнаружены пояса смертников. Личности нападавших установлены: трое были уроженцами Чечни, двое - из Ростовской области, один приехал из Волгоградской области.
Напомним, участники незаконных вооруженных формирований атаковали воинскую часть в Наурском районе Чечни в ночь на 24 марта. В ходе перестрелки погибли шесть военнослужащих, еще трое получили ранения. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин назвал происшествие «тяжелым событием».
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