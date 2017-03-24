В Москве объявили план «Перехват» из—за кражи банки кофе

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в четверг, 23 марта, украл банку кофе. Ранее из-за магазинного вора правоохранители объявили план «Перехват», сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел накануне вечером около 20:15. На перекрестке в районе станции метро «Бабушкинская» на Калужско-Рижской линии машину подозреваемого окружили пять автомобилей сотрудников Дорожно-патрульной службы. Водитель был задержан для выяснения обстоятельств.

Мужчина не признает себя виновным и все отрицает.

В четверг о краже кофе сообщил охранник столичного продуктового магазина. По его словам, один из покупателей «открыто похитил» банку кофе. После он вышел из магазина и уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении.

Бренд и стоимость украденного кофе не сообщается.

Во вторник, 21 марта, в Москве правоохранителями также был объявлен план «Перехват» после сообщения очевидца о похищении ребенка на Ярославском шоссе в районе дома №10.

В результате операции правоохранители успешно задержали автомобиль с подозреваемыми для выяснения обстоятельств.