В Госдуме хотят запретить «Пусть говорят»

Телепередачу «Пусть говорят» предложили запретить. С такой инициативой выступили на заседании парламентской группы, разрабатывающей законопроект о защите детей от сексуального насилия. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин

«Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде «Пусть говорят», где так любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних», — написал Горелкин.

Горелкин также отметил, что первый вариант законопроекта появится к концу марта. В рабочую группу вошли парламентарии, сотрудники министерства внутренних дел , преподаватели, психологи и психиатры. Среди предложений – отменить срок давности по преступлениям сексуального характера против детей и усилить уголовную ответственность для педофилов. Группу возглавляет вице-спикер парламента Ирина Яровая