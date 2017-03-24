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В Госдуме хотят запретить «Пусть говорят»

Телепередачу «Пусть говорят» предложили запретить. С такой инициативой выступили на заседании парламентской группы, разрабатывающей законопроект о защите детей от сексуального насилия. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин.
«Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде «Пусть говорят», где так любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних», — написал Горелкин.
Горелкин также отметил, что первый вариант законопроекта появится к концу марта. В рабочую группу вошли парламентарии, сотрудники министерства внутренних дел, преподаватели, психологи и психиатры. Среди предложений – отменить срок давности по преступлениям сексуального характера против детей и усилить уголовную ответственность для педофилов. Группу возглавляет вице-спикер парламента Ирина Яровая.
«Пусть говорят» - российское ток-шоу на Первом канале, которое ведет Андрей Малахов. 31 января в эфире программы был показан выпуск об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Насильник 17-летней девушки Сергей Семенов был приговорен к трем годам колонии. Первый выпуск программы на YouTube посмотрели более 15 миллионов раз. 20 и 21 февраля, а также 6 и 7 марта вышли еще четыре серии, посвященные изнасилованию Шурыгиной. Девушка стала одной из самых обсуждаемых фигур русскоязычного сегмента интернета.
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