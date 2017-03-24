Боевики напали на полк Росгвардии в Чечне

Сегодня, 24 марта, в Чеченской республике в Наурской станице ночью группа смертников совершила нападение на пункт Росгвардии, сообщает Life.ru.

По словам источника издания, в результате инцидента практически все боевики были ликвидированы росгвардейцами прямо на месте происшествия. По предварительным данным, они планировали пройти в общежития офицеров. «В результате перестрелки в районе КПП почти все боевики ликвидированы на месте», - рассказал источник.

О пострадавших информация пока не поступала.

«В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного местонахождения полностью блокировано», — рассказал глава Чечни.