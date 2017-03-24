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Боевики напали на полк Росгвардии в Чечне
Сегодня, 24 марта, в Чеченской республике в Наурской станице ночью группа смертников совершила нападение на пункт Росгвардии, сообщает Life.ru.
По словам источника издания, в результате инцидента практически все боевики были ликвидированы росгвардейцами прямо на месте происшествия. По предварительным данным, они планировали пройти в общежития офицеров. «В результате перестрелки в районе КПП почти все боевики ликвидированы на месте», - рассказал источник.
О пострадавших информация пока не поступала.
В январе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабной спецоперации против «незаконного вооруженного формирования». Сообщалось, что было задержано несколько десятков боевиков, которые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). По словам Кадырова, они планировали совершить сразу несколько преступлений.
«В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного местонахождения полностью блокировано», — рассказал глава Чечни.
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