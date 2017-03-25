Максакова прокомментировала убийство мужа

«Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», - заявила Максакова, комментируя резонансное преступление.

Ранее издание «Life» сообщило, что мать Марии Максаковой, Людмила Максакова так прокомментировала информацию об убийстве зятя: «Слава господи, что, в конце концов, человека, который так подличал, убили».

Мария Максакова отметила, что не разговаривает с матерью.

«Что там ляпнула мама, я не знаю. Я с ней не разговариваю уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала, но думаю, у них есть запись. Они бы не рискнули публиковать такое без записи», - заявила она.

После убийства мужа киевские спецслужбы приставили к Максаковой мощную охрану.

«Сейчас, конечно [меня охраняют], это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. [Охрана у Дениса] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», - отметила певица.