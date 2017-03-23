Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством в Киеве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова . Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, это акт терроризма со стороны России. В расстреле экс-парламентария президент заметил «явный почерк российских спецслужб».

«Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», — добавил Порошенко.