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Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова
Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством в Киеве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
По словам Порошенко, это акт терроризма со стороны России. В расстреле экс-парламентария президент заметил «явный почерк российских спецслужб».
«Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», — добавил Порошенко.
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