Киев заявил о диверсии в Харькове

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем Facebook заявил, что причиной взрывов на площадках с ракетно-артиллерийским вооружением стала диверсия.

«По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа. 46 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов», - написал Матиос. Взрыв произошел на площади 368 га, где находилось около 138 000 тонн боеприпасов.

По словам военного прокурора, на данный момент на месте происшествия работает штаб из числа руководства области и правоохранительных органов , а также тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны

«Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет, организована эвакуация местного населения из населенных пунктов Вербовка и Яковенково», - добавил Матиос.

Взрывы на складах начались в ночь на четверг, 23 марта.