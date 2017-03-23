Украина обвинила российских военных во взрывах на складах под Харьковом

Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что российские военнослужащие могут быть причастны к взрывам на складе боеприпасов в Харьковской области. Он сказал об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Полторак связал случившееся с гибридной войной, которую Россия якобы ведет против Украины. «У нас есть очень дружественная страна — РФ. Я думаю, в первую очередь, это могут быть представители, которые помогают террористическим группировкам и выполняют боевые задания, а мы на сегодняшний день их насчитывали в зоне проведения АТО до 4,5 тысяч личного состава регулярных войск РФ, ну, и, конечно, представители террористических группировок ДНР и ЛНР», — добавил он.

По словам руководителя Минобороны , значительного ущерба обороноспособности страны в результате произошедшего нанесено не было.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что говорить о халатности или случайности не приходится, поскольку охрана объекта ранее была усилена. «Первая, приоритетная [версия], о совершении диверсии, другая — халатность должностных лиц», — подчеркнул чиновник.

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших и пострадавших нет. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 19 тысяч человек уже переместили.

Общая площадь арсенала — 368 гектаров, там находятся 138 тысяч тонн боеприпасов. Пожар произошел на нескольких площадках, где хранится ракетно-артиллерийское вооружение (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 миллиметра).