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СБУ запретила Самойловой въезд на Украину сроком на три года
Украинские власти запретили въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Соответствующее решение было принято Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.
Запрет на въезд был принят на три года. Гитлянская заявила, что Самойлова нарушила законодательство Украины. Источник агентства в министерстве иностранных дел России назвал решение «циничным и бесчеловечным». Франц Клинцевич заявил, что Россия откажется от участия в «Евровидении», если организаторы конкурса не вступятся за Самойлову. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности назвал позицию руководства шоу «политизированной и ангажированной». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее назвал выбор Самойловой в качестве российской участницы конкурса «провокацией». Дипломата возмутил тот факт, что в 2015 году певица посещала Крым без согласования своей поездки с властями страны. Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
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