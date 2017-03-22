Рабочая неделя может сократиться до четырех дней

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малеева заявила, что в России рабочая неделя может сократиться до четырех рабочих дней благодаря использованию искусственного интеллекта. Об этом она рассказала во время презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», который подготовил Центр стратегических разработок, сообщает Regnum.

«Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице», - сказала Малеева.

Профессор отметила, что прогресс и развитие технологий отражались именно на времени рабочего дня. Малеева напомнила, что благодаря промышленным революциям в начале 20 века рабочий день сократили до 40 часов.

По ее словам, развитие технологий и в дальнейшем повлияет на рабочую неделю. Профессор считает, что в будущем человек будет работать всего четыре рабочих дня, а отдыхать три.