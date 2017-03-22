Задержанный украинский журналист поблагодарил Захарову за помощь в освобождении

Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, ранее задержанный московской полицией, поблагодарил официального представителя МИД России Марию Захарову за участие в его освобождении. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

«Благодарю всех, кто переживал, особенно консула Украины при посольстве Геннадия Брискаленко, украинских дипломатов и Марию Захарову, официального представителя МИД РФ», - сказал Цимбалюк.

Его и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова задержали накануне, 21 марта, во время интервью. Съемка проходила рядом с главным зданием университета. По словам Цимбалюка, у Сарапулова взяли интервью, потому что он вывесил украинский флаг над МГУ в день третьей годовщины присоединения Крыма к России. Во время беседы Сарапулов тоже держал украинский флаг.

«Прекрасное интервью закончилась приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ. Оказывается, есть и такая полиция», - рассказывал Цимбалюк.

По данным «Дождя» https://tvrain.ru/news/zhurnalist-430358/ , при задержании полицейские сказали Сарапулову, что он, Цимбалюк и оператор УНИАН проводят несанкционированный митинг и выкрикивают лозунги.

В полиции аспирант и журналист написали объяснительные, после чего их отпустили. Никаких претензий к ним правоохранители не предъявили.

Инцидент на своей странице в Facebook прокомментировала Мария Захарова. «Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там!» — написала она.

Представитель МИД уточнила, что наряд полиции к зданию МГУ вызвали люди, пожаловавшиеся на крики.