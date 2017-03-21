Я остаюсь: Сноуден обосновал свою позицию по экстрадиции в США

«Таким образом, в юридическом смысле, нет никаких законных оснований для моей экстрадиции», — считает Сноуден.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Сноудена могут обменять на Виктора Бута . Однако эту информацию опроверг адвокат экс-агента Анатолий Кучерена . По словам юриста, «эти слухи распространяют представители западных спецслужб».

В июне 2013 года Эдвард Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов, касавшихся операций вооруженных сил США. Все похищенные данные он передал журналистам The Guardian и The Washington Post. 14 июня 2013 года Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Бывший агент бежал сначала в Гонконг, затем в Россию, где 1 августа 2013 года получил временное убежище. В 2014 году российские власти предоставили Сноудену трехлетний вид на жительство. В 2017 году он был продлен до 2020 года.

Виктора Бута сотрудники американских спецслужб арестовали в Таиланде в 2008 году. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы за подготовку убийства граждан США и попытку поставить оружие колумбийской повстанческой группировке FARC.