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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии будут проиндексированы на 1,5% с 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Инициатива была вынесена на обсуждение в феврале представителями министерства труда. В ведомстве утверждают, что в результате индексации повысится пенсионное обеспечение 3,9 миллиона человек, из которых 3,1 миллиона получают социальные пенсии.
Предложение было раскритиковано экономическим блоком правительства. В ходе обсуждения предлагалась доиндексация пенсий на 0,38%.
В феврале 2017 года была проведена последняя индексация, в результате которой пенсии неработающих пенсионеров повысились на 5,4%.
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