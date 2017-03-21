Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Инициатива была вынесена на обсуждение в феврале представителями министерства труда . В ведомстве утверждают, что в результате индексации повысится пенсионное обеспечение 3,9 миллиона человек, из которых 3,1 миллиона получают социальные пенсии.

Предложение было раскритиковано экономическим блоком правительства. В ходе обсуждения предлагалась доиндексация пенсий на 0,38%.

В феврале 2017 года была проведена последняя индексация, в результате которой пенсии неработающих пенсионеров повысились на 5,4%.