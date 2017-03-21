Суд навечно лишил Багдасарян водительских прав

Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. В ходе заседания прокурор заявил, что Багдасарян больна эпилепсией. Он попросил приобщить к делу копию медицинской карты и справку, в которой девушке поставлен этот диагноз.

Суд также принял к сведению показания инспектора ДПС , на глазах у которого у Багдасарян произошел приступ. По словам полицейского, девушке стало плохо, когда он остановил ее из-за неоплаченных штрафов.

При этом отец Багдасарян заявил суду, что его дочь здорова. «Она была в двух больницах, ее обследовали два врача и никаких признаков эпилепсии не выявили, это была врачебная ошибка», - сказал он.

Ранее во время рассмотрения в суде вопроса о применении обязательных работ к Багдасарян ее адвокаты заявили, что у девушки есть несколько заболеваний, мешающих ей работать. Прокурорская проверка выяснила, что у девушки есть медицинские противопоказания для управления автомобилем. Из-за этого прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Первоначально суд назначил Багдасарян 10 суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов на исправительные работы выросло. Свой срок административного ареста она уже отбыла в спецприемнике. Кроме того, девушка обязана выплатить штраф в 170 тысяч рублей. Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник».

Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу. Позже Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа.