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В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США
Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.
Женский голос за кадром радостно сообщает, что "нож проткнет горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня". Материалом для фотомонтажа послужила реальная запись совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи под названием Foal Eagle, которые начались в марте 2017 года и продолжаются до сих пор.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил, что превратит США "в пепел" ударом ядерной бомбы, если американцы "выпустят хоть одну пулю в сторону Северной Кореи". Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном вновь обострились после очередных ракетных испытаний КНДР.
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