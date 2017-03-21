В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США

Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.

Женский голос за кадром радостно сообщает, что "нож проткнет горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня". Материалом для фотомонтажа послужила реальная запись совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи под названием Foal Eagle, которые начались в марте 2017 года и продолжаются до сих пор.