Лидер масонов намерен судиться с Милоновым из-за его обращения к генпрокурору

Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд. Я не сомневаюсь в итогах проверки, потому что мы официально зарегистрированы, поэтому подача в суд будет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрию Чайку провести проверку разнообразных масонских сообществ, действующих в России. По словам Милонова, они предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику.