В Харькове осквернили мемориал погибшим бойцам АТО

В Харькове вандалы уничтожили мемориальный плакат со снимками погибших участников так называемой антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает «ТСН»

Плакат, изготовленный около года назад волонтерами, находился в центре города на площади Свободы. Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают задержать виновных по записям с камер видеонаблюдения. 1 марта неизвестные осквернили памятник украинским военным, умершим в Донбассе. Сооружение «героям Голосеевского района» облили краской. В январе 2017 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестные сожгли флаг Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.