Дутерте матом потребовал от Европарламента не лезть в дела Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте в грубой форме призвал членов Европарламента не лезть в дела его страны. Видео с его обращением опубликовала The Guardian.

Комментарии филиппинского лидера связаны с недавней резолюцией Европарламента, осуждающей планы Дутерте по применению в стране смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

"Знаете что, ребят… Я скажу на английском… Не навязывайте свою культуру или свою веру другим странам, нам в особенности. Почему бы вам не заняться своими делами? Почему вы должны [лезть к нам], черт возьми", — заявил он во время визита в Мьянму.

Вместо "лезть к нам" филиппинский президент использовал распространенное нецензурное выражение на английском.

Дутерте, возглавивший страну в июле 2016 года, известен своими суровыми методами борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Сам он заявлял о том, что лично убивал подозреваемых в подобных преступлениях, когда был мэром города Давао.